Карпин: «Давайте у хорватов спросим, хотели бы они поменяться с нами»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с хорватами отметил, что возможность сыграть вничью - это плюс.

- Вопрос про ничью. Видите ли вы сложность в том, что это может засесть в головах футболистов? Какие слова вы должны завтра произнести за 20 минут до матча, когда будете выпускать команду из раздевалки на поле?

- Для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Это большая проблема, чем то, что нас устраивает и ничья. Давайте у хорватов спросим, хотели бы они поменяться с нами? Видят ли они проблему в том, что нас ничья устраивает? Кто-то из вас хотел бы поменяться?