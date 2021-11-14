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Карпин: «Говорить, что мы проиграли из-за того, что был полный стадион, это смешно»

14 Ноября 2021 • 19:58 Комментировать
Хорватия
1:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1) объяснил тройную замену и оценил поддержку болельщиков.

- Что за травма у Кудряшова была в концовке матча? Не было ли мысли его заменить до гола?

- С удовольствием его бы заменил, если бы у нас была шестая замена. Не видел, что он хромал.

- В начале второго тайма вы сделали тройную замену и перешли на схему с тремя центральными. Можете рассказать, чем было вызвано это решение? Это запланированный ход или реакция на решения Хорватии?

- Нет, это не реакция на перестроения Хорватии, она как играла, так и играла. Это была реакция на нашу игру и состояние поля в начале второго тайма. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны за счет передач. Так как мы все равно были в обороне, надо было выходить, поэтому и Заболотный вышел. Возможно, после наших выносов зацепиться за мяч и подстраховать себя от каких-то рикошетов и скидок, поэтому туда вышел Чистяков.

- У Хорватии сегодня была большая поддержка болельщиков, насколько она помогала игре соперника?

- Атмосфера великолепная, дай бог всем командам во всех странах играть с такой поддержкой. Это помогало или нет, спросите у хорватов. Играют 11 на 11 на прямоугольном поле с одинаковыми размерами и круглым мячом. Болельщики на поле не помогают. Они помогают за полем, но это происходит в любой стране, где полный стадион. Говорить, что мы проиграли из-за того, что был полный стадион, это смешно.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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