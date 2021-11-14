Карпин: «У многих футболистов не было желания мяч получать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с хорватами (0:1) дал комментарий по игре.

- Накануне матча вчера вы сказали, что будете играть в открытый футбол. Наши впечатления, что вы играли в закрытый футбол от обороны.

- Да, естественно, мы защищались как команда, говорили вчера, что каждая команда будет играть так, как ей позволит соперник. Мы сегодня позволили сопернику играть в атаку, а нам соперник не позволил играть в атаку. Из-за чего и почему - это уже другой вопрос. Надо будет проанализировать и понять, почему так произошло.

- Что сегодня не получилось у сборной России?

- Самое главное, что не получилось, это контригра. Имеется в виду не контратака, а игра с мячом. Было все равно, хотя много говорили про психологию, но у многих футболистов не было желания мяч получать. Поэтому без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. К тому же, как и произошло, случайный рикошет или неслучайный, что-то все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной. Из-за этого не получилось передышки. У команды с мячом не было ни секунды, потому что Хорватия нас прессинговала в сумасшедшем ритме. Были возможности, но для этого нужно хотеть получать этот мяч и не бояться.