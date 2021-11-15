Карпин: «Сейчас я не уверен, что смогу псхологически подготовить команду к стыковым матчам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube заявил, что не обсуждал с игроками матч с Хорватией.

- Сейчас я не уверен, что смогу псхологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Я в раздумьях.

С игроками после матча не общался, тренеру нельзя на эмоциях говорить. Если бы я вчера с ними пообщался, ничего хорошего бы не получилось. Потому что они мне начали бы говорить чего-нибудь, какие-то отмазки лепить. Я на эмоциях, они на эмоциях, что-то могло случиться, мог кто-то кого-то послать. Допустим. Это неправильно - после игры о чем-то говорить. Надо с этим переспать, пересмотреть еще раз, обдумать, осмыслить, переосмыслить, и потом уже, может быть, пообщаться.