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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковачич рискует пропустить матч с Россией

29 Октября 2021 • 19:05 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
Через 20 ч. 9 мин.

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич может по состоянию здоровья не сыграть в ключевом поединке европейской квалификации к чемпионату мира.

Томас Тухель перед игрой с «Ньюкаслом» отрапортовал, что у его хорватского подопечного возникли проблемы.

«Печальные для всех нас известия. Ковачич травмировался на последней минуте вчерашней тренировки. У него повреждение подколенного сухожилия. Хавбека не будет несколько недель. Надеюсь, он вернётся на поле после международной паузы», - цитирует Тухеля клубная пресс-служба «синих».

К слову, игра отбора к ЧМ-2022 Хорватия – Россия состоится уже 14 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная России Сборная Хорватии Томас Тухель Матео Ковачич
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