Ковачич рискует пропустить матч с Россией

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич может по состоянию здоровья не сыграть в ключевом поединке европейской квалификации к чемпионату мира.

Томас Тухель перед игрой с «Ньюкаслом» отрапортовал, что у его хорватского подопечного возникли проблемы.

«Печальные для всех нас известия. Ковачич травмировался на последней минуте вчерашней тренировки. У него повреждение подколенного сухожилия. Хавбека не будет несколько недель. Надеюсь, он вернётся на поле после международной паузы», - цитирует Тухеля клубная пресс-служба «синих».

К слову, игра отбора к ЧМ-2022 Хорватия – Россия состоится уже 14 ноября.