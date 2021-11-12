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Чемпионат мира по футболу 2022

Сутормин: «Нужно показать свой максимум в матче с Хорватией»

12 Ноября 2021 • 11:53 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.63 4.00 5.55
14.11 17:00

Хавбек национальной команды России Алексей Сутормин пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над Кипром (6:0) в отборе чемпионата мира-2022. В частности, футболист высказался о решающем поединке против хорватов.

Полузащитник заявил, что в гостевом матче с «клетчатыми» сборной России нужно допускать как можно меньше ошибок, поскольку соперник более чем серьезный. Алексей призвал команду показать свой максимум в предстоящей встрече.

Матч пройдет в городе Сплит 14 ноября, начало - 17:00 мск. Перед этой игрой отрыв сборной России от Хорватии составляет два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Алексей Сутормин
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