Сутормин: «Нужно показать свой максимум в матче с Хорватией»

Хавбек национальной команды России Алексей Сутормин пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над Кипром (6:0) в отборе чемпионата мира-2022. В частности, футболист высказался о решающем поединке против хорватов.

Полузащитник заявил, что в гостевом матче с «клетчатыми» сборной России нужно допускать как можно меньше ошибок, поскольку соперник более чем серьезный. Алексей призвал команду показать свой максимум в предстоящей встрече.

Матч пройдет в городе Сплит 14 ноября, начало - 17:00 мск. Перед этой игрой отрыв сборной России от Хорватии составляет два балла.