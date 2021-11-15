Андрей Мостовой: «Очень расстроило качество игры в матче с Хорватией»

Хавбек национальной сборной России Андрей Мостовой пообщался с представителями СМИ после фиаско в Сплите. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение от Хорватии со счетом 0:1 и не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира в Катаре.

«Могли напрямую выйти, не получилось. Результат получился плохой, очень расстроило качество игры», - передает слова футболиста ТАСС.

Российская команда заняла второе место в своей отборочной группе. Теперь дружине Карпина предстоит выступить в стыковых играх за право выйти на мундиаль. Эти поединки состоятся в марте следующего года.