​Карпин рассказал, что ему говорил Дзюба

Вскоре после своего назначения главным тренером сборной России Валерий Карпин проводил встречи с игроками, которые играли на чемпионате Европы. Общался Карпин и с Артёмом Дзюбой, хотя форвард позже не был вызван на сбор в сентябре. Причина заключалась в том, что игрок находился в плохой форме – он почти не забивал за «Зенит».

В интервью для sport24 Валерий Карпин подчеркнул, что у него нет конфликта с Артёмом Дзюбой. Тренер российской сборной отметил, что во время встречи он говорил Дзюбе, что не знает, будет ли он его вызывать в команду. Форвард отнёсся к этому с пониманием.

«На встрече в Питере Дзюба сказал: «Георгич, да, я всё понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет», - поделился Карпин.

Также Валерий Карпин сказал, что Артём Дзюба был единственным игроком, которому он звонил после публикации расширенного списка.