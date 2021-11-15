​Александр Тихонов: «Сборная России – позорище, нужно разогнать всех и собрать команду заново»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов поделился своим мнением по поводу сборной России.

В воскресенье команда Валерия Карпина проиграла в гостях у Хорватии со счётом 0:1. Как следствие, российская сборная не смогла получить прямой билет на чемпионат мира.

Тихонов в комментарии для sport24 назвал сборную России «позорищем», а её футболистов – «бездельниками, которые позорят страну». По мнению экс-биатлониста, российскую сборную нужно разогнать, после чего команду нужно собирать заново.

Также Александр Тихонов сказал, что солидные люди, с которыми он общается, не смотрят российский футбол.