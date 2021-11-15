«Брависсимо!»: украинский комментатор бурно отпраздновал автогол Кудряшова

В воскресенье, 14 ноября, состоялась игра между сборными Хорватии и России в отборочном турнире ЧМ-2022. В этой встрече решалась судьба прямой путевки на мундиаль в Катаре.

Подопечных Валерия Карпина устраивал ничейный результат, и они были близки к своей цели. Однако на 81-й минуте защитник Фёдор Кудряшов срезал мяч в свои ворота.

Этот гол вызвал бурю эмоций у украинского комментатора, работавшего на этом поединке. После взятия ворот он в прямом эфире телеканала «Футбол 3» выкрикнул: «Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо!».

Матч завершился поражением сборной России со счетом 0:1. Благодаря этому результату хорваты напрямую вышли на чемпиона мира, а россияне сыграют в стыках.