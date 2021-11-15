​Президент «Урала»: «Даже великие забивают в свои ворота»

Григорий Иванов, который является президентом «Урала», дал комментарий по поводу результата сборной России в Хорватии.

Напомним, что команда Валерия Карпина минимально уступила и осталась без прямого билета на чемпионат мира.

Иванов не стал обвинять Фёдора Кудряшова, который отметился голом в свои ворота.

«Это случайность, даже великие забивают в свои ворота», - высказался Иванов, давая комментарий для sport24.

По мнению Иванова, на таком поле сборной России было невозможно атаковать. Президент «Урала» считает, что сборная России обязана проходить на чемпионат мира через плей-офф. Также Иванов сказал, что у Валерия Карпина теперь будет больше времени для того, чтобы проанализировать ситуацию.

«Уверен в том, что мы попадём на чемпионат мира», - сказал Иванов.