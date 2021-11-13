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Карпин: «Естественно, никакого расслабона нет»

13 Ноября 2021 • 22:01 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 18 ч. 32 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с хорватами дал комментарий по подготовке команды к поединку.

- Можете сравнить подготовку к этому матчу с Хорватией с первым матчем в «Лужниках»? Что изменилось у соперника, насколько вам легче стало, потому что вы тогда только начинали в жестком цейтноте, а сейчас опыт есть?

- Если говорить про игру с Хорватией, подготовка сама по себе такая же. Как будет играть Хорватия, мы представляем, мы знаем, кто будет играть. Могут сыграть 4-3-3 или «ромбом», как они играли 4-4-2 в Москве. Это выбор тренера. Со всех остальных точек зрения, конечно, было легче. Тогда мы познакомились с игроками за два дня до игры, сейчас это два с половиной сбора, если это можно назвать сборами, провели вместе, уже знакомы, уже требования многие футболисты знают. С этой точки зрения легче.

- Вы с командой целыми днями и видите изменения у футболистов перед этим матчем. Остаются те же шутки, что и в предыдущие дни, или сейчас концентрация максимальная, и никто не позволяет себе никаких там хи-хи-ха-ха? Может быть, вы тоже изменились в поведении повседневном перед этой игрой?

- Сейчас у Георгия Джикии спросил, изменился я или нет. Ему со стороны виднее. Он говорит, что вообще нет. То же самое могу сказать про футболистов. Естественно, никакого расслабона нет, какие-то шуточки шутить нельзя? Надо сесть в номере, смотреть в стену и настраиваться? Готовимся так же, как готовились к первой игре с Хорватией, как готовились к Кипру, Словении и Словакии. Ничего нового и сверхъестественного не происходит. Напряжение, понятно, есть, оно будет и завтра проявится. На сегодняшний  день готовимся так же, как готовились к другим матчам. Ничего нового. Вы говорите, что они ходят шутят, а теперь говорите, что они все зажатые. Надо шутить, чтобы зажатыми не были. Шутят, вот сегодня не были зажатыми. Завтра посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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