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Карпин: Матч с Хорватией не сравнится с поединком «Ростов» - «Урал»

13 Ноября 2021 • 21:31 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 18 ч. 34 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с хорватами заявил, что эта игра не будет самой главной.

- У вас как у тренера было много важных решающих матчей. Можно сравнить ощущения от предвкушения этой игры с тем, что было до этого? Можно ли говорить, что это самый важный матч в вашей карьере?

- Ощущения такие же, как и перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного сегодня и завтра, не думаю, что испытаю новые ощущения. По поводу самого важного матча… где, в карьере? Однозначно, нет. Самый важный матч в карьере у меня, думаю, был. Может еще будет какой-то. Но пока самый важный матч был «Ростов» - «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Вот то был важный матч. Сейчас матч за стыки, еще даже если что, есть второй шанс, те же стыки. Не сравнится абсолютно.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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