Баринов: «Проигран бой, а не война»

Хавбек национальной команды России Дмитрий Баринов не скрывал разочарования от результата поединка в Сплите. Подопечные Карпина потерпели поражение от хорватской сборной со счетом 0:1 и не смогли добиться прямого выхода на чемпионат мира-2022.

«Опустошение. Проигран бой, а не война. Будем биться», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Российская сборная потерпела поражение из-за автогола защитника Фёдора Кудряшова, срезавшего мяч в свои ворота на 81-й минуте.

По итогам групповой стадии квалификации Россия заняла второе место, а Хорватия с отрывом в один балл стала первой.