Губерниев - о матче Хорватия - Россия: «Желаю нашим футболистам не ***»

В воскресенье, 14 ноября, сборная России сыграет против команды Хорватии в последнем туре групповой стадии отборочного этапа чемпионата мира-2022. Своими ожиданиями от противостояния поделился комментатор Дмитрий Губерниев.

«Если мы не *** [обделаемся] перед началом, то победим или сыграем вничью. В нашем деле главное - не *** [обделаться]. Этого и желаю нашим футболистам», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Игра пройдет в городе Сплит и начнется в 17:00 по московскому времени. В этой встрече будет разыграна прямая путевка на чемпионат мира в Катаре.

Перед заключительным туром квалификации российская сборная лидирует в группе с 22 набранными баллами. В свою очередь хорваты располагаются на второй позиции, имея в своем активе 20 пунктов.