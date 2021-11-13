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Карпин резко отреагировал на вопрос журналиста о важности матча с Хорватией

13 Ноября 2021 • 21:39 Комментировать (1)
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 18 ч. 34 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с хорватами резко ответил на уточняющий вопрос по поводу самого важного поединка.

- Кто здоров? Сегодня мы видели, как ребята гуляли на поле, и Головин не выходил на газон. Все ли с ним в порядке и с остальными?

- Все, кто прилетел, все здоровы. Почему Головин не выходил на поле? По-моему, выходил, зашел, посмотрел и ушел, что там смотреть? Что там  изменится. А кто не прилетел? У Терехова ушиб колена, за два дня до игры он не успел бы восстановиться, поэтому решили отправить прямо в клуб.

- Вы сказали, что матч «Ростов» - «Урал» был самым важным в карьере. Не боитесь, что потом будут припоминать, если сегодня не такой результат?

- Припоминать, что я сказал, что это не самый важный матч в моей карьере? Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы об этом вообще говорить? Он важен для всех россиян. Вопрос был задан по поводу моей карьеры. Для всей России это да, самый важный матч в этом году. Таких матчей уже было, не знаю, 10-20-30, заканчивая Украиной, например. Все живы, здоровы, никто не умер.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
13 Ноября 2021 в 21:57
ай он проста пи-сих.. и ента его так постоянна схватываец.. )))
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13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
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14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
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​Джикия: «Скажу честно – о ничьей с Хорватией никто не думает»
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22:06 · Чемпионат мира 2022
Турки разгромили Гибралтар, Норвегия упустила шанс на первое место в игре с Латвией
22:01 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Естественно, никакого расслабона нет»
21:56 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Давайте у хорватов спросим, хотели бы они поменяться с нами»
21:47 · Чемпионат мира 2022
Карпин намекнул, что необязательно капитаном будет Джикия
21:40 · Чемпионат мира 2022
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21:39 · Чемпионат мира 2022
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