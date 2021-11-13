Карпин резко отреагировал на вопрос журналиста о важности матча с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с хорватами резко ответил на уточняющий вопрос по поводу самого важного поединка.

- Кто здоров? Сегодня мы видели, как ребята гуляли на поле, и Головин не выходил на газон. Все ли с ним в порядке и с остальными?

- Все, кто прилетел, все здоровы. Почему Головин не выходил на поле? По-моему, выходил, зашел, посмотрел и ушел, что там смотреть? Что там изменится. А кто не прилетел? У Терехова ушиб колена, за два дня до игры он не успел бы восстановиться, поэтому решили отправить прямо в клуб.

- Вы сказали, что матч «Ростов» - «Урал» был самым важным в карьере. Не боитесь, что потом будут припоминать, если сегодня не такой результат?

- Припоминать, что я сказал, что это не самый важный матч в моей карьере? Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы об этом вообще говорить? Он важен для всех россиян. Вопрос был задан по поводу моей карьеры. Для всей России это да, самый важный матч в этом году. Таких матчей уже было, не знаю, 10-20-30, заканчивая Украиной, например. Все живы, здоровы, никто не умер.