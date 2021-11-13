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Головин: «Карпин – очень требовательный тренер»

13 Ноября 2021 • 17:09 Комментировать
Хорватия
...
РОССИЯ
1.60 4.25 5.50
Через 21 ч. 7 мин.

Полузащитник «Монако» Александр Головин, защищающий цвета сборной России, в интервью пресс-службе ФИФА рассказал, как ему работается под руководством Валерия Карпина, пришедшего на пост главного тренера летом.

По словам игрока, его взгляды на футбол совпадают со взглядами наставника. «Он очень требовательный. Таким и должен быть тренер. он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием», - прокомментировал стиль Карпина Головин.

Добавим, что уже завтра, 14-го ноября, у россиян будет шанс продемонстрировать, смогут ли они в полной степени выполнить указания специалиста. В поединке с Хорватией на выезде нужна только ничья, чтобы обеспечить себе первое место в группе и выход на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Головин
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