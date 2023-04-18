Рыков назвал важнейшие события в истории «Динамо» за последние годы

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков порассуждал о заметных достижениях «бело-голубых» за последние 10-15 лет. На данный момент россиянин является игроком другого клуба из Москвы – «Родины».

«К сожалению, у клуба было не очень много побед – я запомнил финал Кубка России с «Рубином» в Екатеринбурге, мне самому лично в нём довелось поучаствовать. Прошлогодний финал против «Спартака» в том же Кубке России, а также бронзовые медали РПЛ с Сандро Шварцем», - цитирует Рыкова портал Rusfootball.

Напомним, сегодня, 18 апреля, столичному клубу исполнилось ровно 100 лет.