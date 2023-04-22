Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив».

- Для вас матч тура - это противостояние ЦСКА и «Локомотива» или «Зенита» и «Динамо»?

- Обе игры обещают быть интересными, но я больше жду матч «армейцев».

- Ждёте, что «красно-синие» продлят победную серию в дерби?

- Конечно, хочется в это верить, но «Локомотив» является фаворитом в этом матче. Команда планомерно готовится к игре в нормальном цикле. У них есть возможность отдохнуть, залечит травмы и спокойно подготовиться к игре. ЦСКА пришлось лететь в Екатеринбург, потом проводить матч на Кубок в середине недели. Календарь составлен странно. Кто-то спокойно готовится ко всем играм, а кто-то нет.

- Вы ждёте, что «Локо» заберёт игру за счёт физической формы?

- ЦСКА много летает, игроки чувствуют себя уставшими. Постоянные перелёты высасывают, а «Локомотив» спокойно съездил в Оренбург, одержал победу и вернулся. Команда позитивно настроена. Нет никаких волнений, перелётов и остального. У «Локомотива» организация игры лучше, чем у ЦСКА.

- Вам нравится выступление «железнодорожников» весной?

- Команда перестроила игру с приходом Галактионова. В атаке появилась яркая троица – Пиняев, Глушенков и Дзюба. Там даже Миранчук в состав не попадает. Ребята наладили игру, и у них появился результат. У ЦСКА как были проблемы в созидании, так они и остались. Единой полноценной картины игры нет.

- Что вас не устраивает в игре команды Владимира Федотова?

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- Есть неплохие атакующие действия, но средняя линия очень страдает. Полузащитники не могут поддержать атаку или оборону, отсюда появляются некоторые перекосы. Команда либо хорошо атакует, либо хорошо обороняется. «Локомотиву» ничего не светит в этом сезоне, ЦСКА борется за медали и Кубок России.