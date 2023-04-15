Тюкавин не считает, что Захарян стал хуже играть

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру своего одноклубника Арсена Захаряна.

«Я бы не сказал, что Захарян стал хуже играть. Он приносит огромную пользу команде. То, что он не забивает и отдает — не надо на это смотреть. Он очень полезен для нас. Я по-прежнему считаю его самым талантливым игроком России», — передает слова Тюкавина «Чемпионат». Нападающий считает, что Захаряном не зря интересуется «Челси» и другие клубы.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 30 матчей с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.