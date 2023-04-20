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Отец Кузяева ответил на вопрос о будущем хавбека «Зенита»

20 Апреля 2023 • 19:28 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, высказался о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек пока не планирует продлевать трудовой договор с «сине-бело-голубыми» и ждет предложений из европейских клубов.

«Я не знаю, откуда это все появляется. У них и спрашивайте. Ничего не могу вам сказать. Есть ли переговоры с «Зенитом»? Не знаю, откуда это все берется. Поэтому я ничего не знаю», — заявил Кузяев-старший «РБ Спорту».

В текущем сезоне игрок провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет пять результативных передач. Нынешний контракт Кузяева с «Зенитом» истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Адьям Кузяев Далер Кузяев
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