Отец Кузяева ответил на вопрос о будущем хавбека «Зенита»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, высказался о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек пока не планирует продлевать трудовой договор с «сине-бело-голубыми» и ждет предложений из европейских клубов.

«Я не знаю, откуда это все появляется. У них и спрашивайте. Ничего не могу вам сказать. Есть ли переговоры с «Зенитом»? Не знаю, откуда это все берется. Поэтому я ничего не знаю», — заявил Кузяев-старший «РБ Спорту».

В текущем сезоне игрок провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет пять результативных передач. Нынешний контракт Кузяева с «Зенитом» истекает предстоящим летом.