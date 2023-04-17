Силкин — о Йокановиче: «Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе нынешнего наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

Российский специалист признался, что ему сложно оценить работу серба, усомнившись в том, что «Динамо» окажется в тройке призёров по итогам текущего розыгрыша РПЛ, так как конкуренты «бело-голубых» заметно прибавили.

«Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле, отсюда и нестабильность в игре. Нет порядка на поле, а это главное. Всё зависит от тренера, он не справляется с этим», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.