В «Динамо» не говорят о возможной отставке Йокановича – Шунин

Страж ворот «Динамо» Антон Шунин высказался насчёт слухов о возможной отставке Славиши Йокановича с должности главного тренера команды.

«Если честно, даже не слышал об этом. Я абсолютно далёк от этих слухов. В команде нет таких разговоров», - сказал Шунин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. С тех пор команда провела 33 матча, в которых отпраздновала 15 побед при 8 ничьих и 11 поражениях.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 22 апреля – против «Зенита».