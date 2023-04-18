Каряка: «Теоретическая борьба за титул в РПЛ есть»

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-футболист сборной России отметил, что после того, как «Зенит» набрал одно очко в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0), у команды с берегов Невы сохранился хороший гандикап.

«Теоретическая борьба за титул в РПЛ есть, но помешать команде Семака стать чемпионом будет сложно», - приводит слова Каряки «Чемпионат».

После 23 туров подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 55 набранных очков, опережая «Ростов» на девять баллов.

В субботу, 22 апреля, «Зенит» сыграет на своём поле против «Динамо».