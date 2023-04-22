Андрей Мостовой установил свой рекорд результативности

В матче двадцать четвертого тура российского чемпионата питерский «Зенит» обыграл московское «Динамо», забив тому три мяча. Один из них записал на свой счет Андрей Мостовой, который отличился уже в седьмой раз в сезоне. тем самым нападающий установил свой новый личный рекорд результативности за сезон. Ранее ему удавалось забить лишь шесть мячей за сезон в лучшем случае.

В следующем туре российского чемпионата лидирующему в турнирной таблице РПЛ питерскому «Зениту» предстоит вояж в Самары, в гости к местным «Крыльям Советов». Это случится 29 апреля, в следующую субботу.