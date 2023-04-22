Масалитин: «У «Динамо» появилась игра, это важно»

Московское «Динамо» не очень удачно съездило в Питер, проиграв там местному «Зениту» в главном матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Тем не менее, бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, рекордсмен клуба по количеству мячей за матч (пять голов в ворота «Ротора» в 1990 году), увидел и положительные признаки в прошедшей игре для «Динамо».

- У каждой команды в этом чемпионате были отрезки: и хорошие, и плохие. У «Динамо», может, закончился этот отрезок плохой, начинается хороший. Появилась игра — это самое главное. Когда появляется игра, то приходит результат, - цитирует Масалитина Газета.Ru.

Сейчас «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.