Дьяков: «Зенит» — явный фаворит в матче с «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Зенитом».

Дьяков назвал петербуржцев очевидными фаворитами предстоящей встречи, отметив, что «сине-бело-голубые» захотят как можно скорее стать чемпионами и не станут откладывать решение этого вопроса на последний тур.

«Динамо» хоть и победило «Пари НН», но игра команды пока не впечатляет, а игроки находятся в непонятном состоянии. С трудом верится, что «Динамо» сможет отобрать очки у «Зенита», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. На данный момент петербургская команда возглавляет турнирную таблицу, опережая пятых динамовцев на 16 очков.