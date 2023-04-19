Даса: «Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще!»

Защитник «Динамо» Эли Даса назвал свой клуб самым популярным в России и признался, что мечтает однажды выиграть в составе «бело-голубых» чемпионство.

«Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история», — цитирует Дасу «РБ Спорт».

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. В последний раз «бело-голубые» становились чемпионами в далёком 1976 году. В прошлом сезоне динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 22 апреля против «Зенита». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.