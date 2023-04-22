Быстров: «Динамо» — мёртвое»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру «Динамо» против «сине-бело-голубых» в матче 24-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» — мёртвое. Встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьёт. «Зенит» был сильнее во всех компонентах, победил заслуженно, а «Динамо» — позор», — заявил экс-полузащитник российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» уступило «Зениту» со счётом 1:3, оставшись на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 39 очками. «Сине-бело-голубые» уверенно лидируют с 58 баллами.