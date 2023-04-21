Даса: «Горжусь тем, что фанатов с каждым матчем становится всё больше»

Защитник столичного «Динамо» Эли Даса высказался об увеличении посещаемости домашних матчей москвичей.

«Я горжусь тем, что наших фанатов с каждым матчем становится всё больше и больше, так как понимаю, что для них сейчас это сделать тяжело. Горжусь нашими болельщиками», — заявил израильский футболист «бело-голубых» в интервью изданию Sport24. По его мнению, болельщики делают всё возможное для того, чтобы поддерживать «Динамо».

Напомним, что последний матч москвичей в рамках Премьер-лиги против «Пари НН» посетили 4519 зрителей. С начала текущего года на матчах РПЛ действует система Fan ID.