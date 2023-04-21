Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса: «Горжусь тем, что фанатов с каждым матчем становится всё больше»

21 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Защитник столичного «Динамо» Эли Даса высказался об увеличении посещаемости домашних матчей москвичей.

«Я горжусь тем, что наших фанатов с каждым матчем становится всё больше и больше, так как понимаю, что для них сейчас это сделать тяжело. Горжусь нашими болельщиками», — заявил израильский футболист «бело-голубых» в интервью изданию Sport24. По его мнению, болельщики делают всё возможное для того, чтобы поддерживать «Динамо».

Напомним, что последний матч москвичей в рамках Премьер-лиги против «Пари НН» посетили 4519 зрителей. С начала текущего года на матчах РПЛ действует система Fan ID.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sqrt
21 Апреля 2023 в 17:31
Заполняемсть трибун яркое свидетельство правоты самого ДАСЫ!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:00
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.65 3.45 2.65
Видео
22.04.23 в 16:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.50 3.60 2.75
Видео
22.04.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.47 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
18:53 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин ожидает, что «Динамо» не создаст особых проблем «Зениту»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Хорошо, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Антон Заболотный: ЦСКА готов к конкуренции с «Зенитом»
18:45 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого высказался о будущем футболиста
18:38 · Кубок России
Ари: «Буду болеть за «Краснодар» в оставшихся матчах Кубка»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Антон Заболотный: «Локомотив» находится не на своём месте»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Решение отказаться от азиатского турнира – абсолютно верное»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Возвращение пива на стадионы: В Госдуме обсудят вопрос на следующей неделе
18:11 · Кубок России
Ари прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Он доволен положением в команде»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Цели мы давно обозначили — быть в десятке»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов — о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА: «Мне всё равно»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Горжусь тем, что фанатов с каждым матчем становится всё больше» 1
17:18 · Россия. Премьер-лига
Кафанов ответил на вопрос, мог ли бы он взять Буффона в «Рубин»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Мостовой в роли тренера — это абсурд какой-то!»
Все новости
Рекомендуем