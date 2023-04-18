Ловчев: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 23 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. По мнению эксперта, интриги в чемпионате России нет, так как команда из Санкт-Петербурга превосходит конкурентов по качеству состава и выступает более стабильно.

«Питер не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят. Надо признать, что преследователи не потянули», — написал Ловчев в телеграм-канале.

При этом ветеран отметил, что по уровню популярности «Зениту» до «Спартака» ещё далеко, так как столь просто разрыв между клубами преодолеть невозможно.