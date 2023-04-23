Радченко спрогнозировал тройку призёров РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что «Спартак» и «Динамо» не смогут войти в тройку лучших по итогам сезона, такие выводы он сделал по итогам игры между «Зенитом» и «Динамо», в котором действующий чемпион страны и нынешний лидер чемпионата выиграл со счетом 3:1. По мнению Радченко, гораздо более вероятными претендентами на тройку лучших являются «Ростов» и ЦСКА.

- Думаю, что в тройку, скорее всего, войдут «Ростов» и ЦСКА, - цитирует слова Радченко Rusfootball.info.

В российском чемпионате Премьер-лиги остались еще шесть туров до конца чемпионата.