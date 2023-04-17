Павлюченко: «С чемпионством уже всё понятно»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Кто говорит, что «Зенит» еще не чемпион — они футбол с вертолета смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже все понятно. Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные (смеется)», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Эксперт добавил, что второе и третье место в чемпионате России разыграют между собой «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

После 23 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. На второй строчке идет «Ростов» (46 очков), «Спартак» (45) — третий, ЦСКА (44) — четвертый.