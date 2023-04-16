Семак: Девять очков за семь туров — не тот отрыв, который позволяет спокойно докатываться до финиша сезона

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, можно ли его команда упустить преимущество в девять очков над «Ростовом».

Специалист отметил, что нет ничего невозможного, и девять очков отрыва от второго места за семь туров не является тем отрывом, который позволяет спокойно доигрывать чемпионат.

«Да, у «Зенита» хорошие шансы. Но пока все возможно. Если останется такой отрыв за 3-4 тура, то уже поговорим», - приводит слова Семака «РБ Спорт».

«Зенит» после 23 туров имеет в своём активе 55 набранных очков. В следующем туре команда с берегов Невы сыграет дома против «Динамо».