Агент Малкома считает, что его клиент является лучшим игроком РПЛ

Луис Фернандо Гарсия, представитель нападающего петербургского «Зенита» Малкома, высказался об игре своего клиента после победы над «Динамо».

«Я очень горд за Малкома, что он показывает отличный футбол и забивает. Он стал лучшим бомбардиром лиги? С уверенностью можно сказать, что Малком лучший в РПЛ», — заявил агент форварда в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Малком оформил дубль в последнем поединке Премьер-лиги против «Динамо», что позволило форварду забить уже 18 мячей в нынешнем сезоне. За шесть туров до конца текущей кампании бразилец опережает Квинси Промеса на два гола.