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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Малкома считает, что его клиент является лучшим игроком РПЛ

22 Апреля 2023 • 22:48 Комментировать
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Луис Фернандо Гарсия, представитель нападающего петербургского «Зенита» Малкома, высказался об игре своего клиента после победы над «Динамо».

«Я очень горд за Малкома, что он показывает отличный футбол и забивает. Он стал лучшим бомбардиром лиги? С уверенностью можно сказать, что Малком лучший в РПЛ», — заявил агент форварда в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Малком оформил дубль в последнем поединке Премьер-лиги против «Динамо», что позволило форварду забить уже 18 мячей в нынешнем сезоне. За шесть туров до конца текущей кампании бразилец опережает Квинси Промеса на два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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