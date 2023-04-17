Дуглас Сантос назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, в каком клубе он хотел бы завершить игровую карьеру.

«У меня есть мечта завершить карьеру в «Наутико». Если бог поможет, я надеюсь её осуществить. Это клуб, который открыл для меня двери в футбол», — цитирует Сантоса Globo Esporte.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга» за 13,5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт 29-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Сантоса в 16 миллионов евро.