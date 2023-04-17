Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

17 Апреля 2023 • 15:31 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, в каком клубе он хотел бы завершить игровую карьеру.

«У меня есть мечта завершить карьеру в «Наутико». Если бог поможет, я надеюсь её осуществить. Это клуб, который открыл для меня двери в футбол», — цитирует Сантоса Globo Esporte.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга» за 13,5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт 29-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Сантоса в 16 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит наутико Дуглас Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
16:35 · Россия. Премьер-лига
Андреев оценил игру «Оренбурга» в матче с «Локомотивом»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Песьяков впервые в ситуации, когда у него нет опытного конкурента его уровня»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Дьяков объяснил, когда в РПЛ вернётся интрига 1
15:45 · Россия. Премьер-лига
Батчи: «Ивич действительно жёсток, но тренер не может быть всегда мягок с игроками»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Клуб, которым владеют Соболев и Джикия, отстранил тренера после смертельного ДТП
15:31 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру
15:17 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Как специалист и как человек Юран мне очень понравился»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» набрал хороший ход»
15:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Ростов»: изменилось время начала матча
15:02 · Россия. Премьер-лига
Николич готов вернуться в Россию эксклюзив
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о восстановлении Промеса и Мозеса
14:53 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Ростов» показал, что если «Зенит» не выходит на свой запредельный уровень, с ним можно играть на равных»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — самая сильная команда в РПЛ, у них нет конкурентов»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Ростов» находится на втором месте не по заслугам»
Все новости
Рекомендуем