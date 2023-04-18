Газзаев поздравил «Динамо» со столетием

Специалист отметил, что это уже большая история, ведь спортивное общество развивалось на протяжении целого века ч и появились выдающиеся спортсмены, которые прославляли Советский союз и Россию на международной арене. Также он считает, что у «Динамо» великая история, только один Леваю Яшин чего стоит.

«Я провел 12 лет в «Динамо». Благодарен команде за эти годы, всегда ответственно подходил к работе. Хочется пожелать скорейшего чемпионства «Динамо»!», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев на протяжении семи лет выступал за «Динамо» (1979-1986).