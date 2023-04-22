Ловчев: «Матч «Зенита» с «Динамо» будет равным, но петербуржцы должны победить»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал свой прогноз на центральный матч тура Российской премьер-лиги, где петербургский «Зенит» примет у себя дома московское «Динамо». Поединок состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

«Игра в целом будет равной, но петербуржцы должны победить. Эти встречи, особенно в последнее время, приобрели характер принципиальных», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, в данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отрывом в девять очков от второго месте, где располагается «Ростов». «Динамо» занимает пятую строчку в чемпионате.