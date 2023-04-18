Шунин высказался о столетии «Динамо»

Во вторник исполнилось ровно 100 лет с момента создания московского «Динамо». Голкипер команды Антон Шунин дал комментарий по поводу этой красивой даты.

«Я очень горд, что «Динамо» дало мне в спортивном плане. Я всю жизнь играю, тренируюсь, отдаюсь одному клубу. Для меня это особенный клуб, для меня это особенная дата - 100 лет. Конечно, я хотел бы пожелать нам трофеев, побед. Пожелать нашим болельщикам, они у нас самые преданные, чтобы радовались, получали удовольствие, кайфовали от своей команды», - сказал Шунин, чьи слова приводит ТАСС.

После 23 сыгранных туров «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В настоящий момент команда Славиши Йокановича готовится к гостевому матчу чемпионата против «Зенита», который пройдёт в ближайшую субботу, 22 апреля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.