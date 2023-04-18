«Зенит» никто не достанет» — Кечинов

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о чемпионской борьбе в чемпионате России.

«Уже понятно, что «Зенит» никто не достанет. Мы видим, что все конкуренты постоянно теряют очки: и «Спартак», и «Ростов». У «Зенита» тут все стабильно. Думаю, команда станет чемпионом», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 55 набранных очков после 23 туров. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Ростов», у которого 46 зачетных баллов.

В предстоящем туре «Зенит» сыграет с «Динамо» (22 апреля в 19:00 по мск).