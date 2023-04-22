Клаудиньо: «Я не думаю о сборной России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, недавно получивший российский паспорт, признался, что не планирует выступать за сборную нашей страны.

По словам Клаудиньо, его целью по-прежнему остаётся игра за национальную команду Бразилии. Футболист заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы выступать за «селесао».

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

Клаудиньо представляет «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 25 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач. Отметим, что ранее в составе сборной своей страны бразилец выиграл Олимпийские игры.