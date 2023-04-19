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Быстров: При Шварце «Динамо» выглядело лучше

19 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать
Зенит
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Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, доработает ли главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович до конца сезона.

«Даже победа над «Пари НН» меня не впечатлила. Больше доверия не стало. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Шварца уволили из «Герты» — может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше — факт», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 54-летний сербский специалист возглавил «бело-голубых» перед началом текущего сезона. На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 23 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Быстров Славиша Йоканович Сандро Шварц
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