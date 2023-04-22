Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Сикин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

- Для вас матч тура это противостояние ЦСКА и «Локомотива» или «Зенита» и «Динамо»?

- Наверное, игру «Зенита» и «Динамо» я жду больше.

- Ждёте, что питерцы возьмут реванш за вылет из Кубка России?

- Думаю, да. «Динамо» лихорадит, а «Зенит» как сильнейший клуб страны идёт к чемпионству. Команда хорошо укомплектована, у неё всё в порядке?

- В чём проблема «Динамо», на ваш взгляд?

- Не знаю. Команда спотыкается на «Акроне», хотя знает, что тольяттинцы обошли «Локомотив» и «Торпедо». Непонятно, что происходит в клубе.

- Тот же «Спартак» вылетел от «Акрона». У «красно-белых» те же проблемы, что у «бело-голубых»?

- Уровень «Торпедо» с уровнем «Акрона» я сопоставлять не буду, проигрыш «Локомотива»? Наверное, дело в недооценке. После этого никакой недооценки у «Динамо» не должно было случиться, да и проиграли на своём поле по пенальти, хотя по игре владели преимуществом. Это показывает, что «Акрон» был сильнее психологически.

- Ждёте, что «Динамо» окончательно вывалится из борьбы за медали?

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- Я не знаю, как будет. Футбол – вещь непредсказуемая, но в действиях «Динамо» нет последовательности.