Рапопорт: «Динамо» играло в совершенно непонятный футбол»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре «сине-бело-голубых» и «Динамо» в 24-м туре РПЛ.

«Матч складывался от того, как играло «Динамо». А «Динамо» играло в совершенно непонятный для меня футбол, достаточно медленный, без агрессии. На мой взгляд, они были какие-то обречённые. И «Зенит» — это, видно, чувствовал», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, у всего состава «Динамо» кроме Антона Шунина отсутствовал кураж и уверенности для конкуренции с «Зенитом».

Напомним, что подопечные Сергея Семака одержали победу со счётом 3:1, набрав 58 очков за шесть туров до конца сезона.