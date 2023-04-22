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Йоканович - о споре с арбитром: «Я не приемлю такого отношения к себе, я требую к себе уважения»

22 Апреля 2023 • 21:38 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:3) объяснил конфликт с арбитром.

- Почему вы высказывали много претензий судьям после первого гола «Зенита». Как вы сказали, на ваш взгляд, там было нарушение в штрафной. В тот момент вы думали по-другому?

- На самом деле с моей стороны не было каких-то претензий. Здесь больше вопрос был об уважении, потому что я хотел спросить, почему было именно такое  решение принято. Выяснилось потом, что лайнсмен с бровки отмахнулся. Я не приемлю такого отношения к себе, я требую к себе уважения. Я тренер «Динамо». Во-вторых, так или иначе, если с личной точки зрения смотреть, то так человек не может себя вести так неуважительно и так относиться к тренеру. Это можно позволить к себе по отношению к своему сыну, если есть на то причина. Скажу от себя, что я не высказывал каких-то неуважительных слов по отношению к рефери. Да, возможно, я вышел за техническую зону. Повторюсь, такое отношение я не приемлю. Как арбитры хотят отношения к себе, того же самого мы ждем от них по отношению к нам.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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