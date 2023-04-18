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Силкин: «На команду Шварца было приятно смотреть, сейчас «Динамо» сделало шаг назад» эксклюзив

18 Апреля 2023 • 17:21 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил «бело-голубых» со столетием.

- Можете назвать лучший и худший периоды в истории клуба?

- Лучшие периоды – это те, в которые команда выигрывала чемпионат. А худшие – это те, в которые не выигрывала.

- Слишком категорично.

- С побед «Динамо» начинался чемпионат СССР. Понятно, что во главе общества стояли силовики. В футбольном обществе «Динамо» всегда была дисциплина. Надо, чтобы нынешние руководители вспомнили, с чего всё начиналось. Всегда в «Динамо» порядка было больше, чем везде. Считается, что все соревнования со сборной СССР выигрывали динамовские тренеры. А зачем нам сейчас менять этих иностранцев? На команду Шварца ещё было приятно смотреть, сейчас клуб сделал шаг назад. Зачем это?

- Вы работали тренером в клубе. Можете выделить лучшего подопечного?

- Конечно, Кевин Кураньи! Скромный парень, разозлить его было очень сложно. Но когда он злился, его никто удержать не мог. Игорь Семшов, Андрей Воронин, Федя Смолов и Саня Кокорин. Сейчас вон как раскидало всех.

- А кто серьёзно раскрылся именно при вас?

- Думаю, Артур Юсупов. Они конкурировали с Сашей Сапетой, но Артур был поострее. Помню, у него сводило ноги каждую игру. Наверное, Юсупов. Мне повезло, у меня были хорошие спортсмены. Им самим нравилось выходить на поле.

- А лучшего тренера в истории клуба можете выделить?

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- Все без исключения. Наши и иностранцы. Единственное, один раз попал на установку Романцева – потрясающе объяснял игрокам, что им надо делать на поле.

- Лучшее у команды впереди?

- Возьмите «Зенит». Посмотрите, какие игроки там собраны. Они на порядок сильнее остальных. И ничего. В истории «Динамо» было разное. Ветераны рассказывали, что иногда сухари сушили на случай неудачных выступлений. Вспомните турне в Англию в 1945 году. Ребята тогда смогли показать высокий уровень. Это были великие игроки.

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Динамо Москва Сергей Силкин
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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