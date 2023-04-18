Во вторник «Динамо» исполняется ровно 100 лет. Московский футбольный клуб по этому случаю выпустил ретро-форму, на которой нет названий спонсоров.

В этой форме «Динамо» проведёт ближайший домашний матч Премьер-лиги – против «Факела». Он состоится в пятницу, 28 апреля.

Ближайшую же игру чемпионата команда Славиши Йокановича проведёт в субботу, 22 апреля. В этот день «бело-голубые» будут играть против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Добавим, что после 23 сыгранных туров «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.