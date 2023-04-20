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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев предположил, что Кузяев уедет играть в Турцию

20 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший футболист питерского «Зенита» Сергей Веденеев предположил, что полузащитник «сине-бело-голубых» Далер Кузяев может уехать в не самый сильный европейский чемпионат. Например, в чемпионат Турции.

«В таком возрасте, как у Кузяева, обычно уезжают в чемпионат, в котором ни за что не надо бороться. Словно на отдых на свежем воздухе — как Дзюба уехал в Турцию на берег моря», - рассказал Веденеев «Чемпионату». Далеру Кузяеву на данный момент 30 лет.

Напомним, что трудовое соглашение российского игрока с питерским клубом истекает в конце текущего сезона, однако новый контракт стороны подписывать не собираются. Всё идет к тому, что Кузяев покинет «Зенит» на правах свободного агента.

«Зенит» провёл переговоры по Кузяеву

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Веденеев Далер Кузяев
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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