Питерский «Зенит» не проигрывает дома московским клубам уже 22 матча

В центральном матче двадцать четвертого тура российского чемпионата питерский «Зенит» добыл победу над московским «Динамо» - на три мяча питерцев москвичи смогли ответить только одним ответным мячом.

Это был уже двенадцатый домашний победный матч «Зенита» кряду против московских клубов. А беспроигрышная серия против клубов из столицы на домашней арене тянется для «Зенита» уже двадцать две игры.

В последний раз чемпион клуба проигрывал дома клубу из Москвы в октябре 2017 года, тогда пришлось сложить оружие перед московским «Локомотивом», ставшим в том сезоне чемпионом страны.