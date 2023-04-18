Бывший игрок «Зенита» Максим Боков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, может ли «Зенит» за семь туров до конца чемпионата праздновать победу в РПЛ.

«Если хотят, то могут праздновать, но я бы им не советовал. Потому что всё-таки футбол - такой вид спорта, в котором нельзя расслабляться, нельзя бросать, как говорится, вожжи, а ехать до конца. Я бы им посоветовал до конца бороться и биться. Сейчас «Зениту» противостоят уже мощные команды: «Спартак», «Ростов» и ЦСКА. В будущем они могут дать бой и отобрать лавры чемпионов», — сказал Боков.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на 9 очков.